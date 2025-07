Jogador recria icônico Bumbódromo de Parintins no Minecraft e homenageia a cultura amazônica

Caiu na Rede é Post – Viralizou nas redes socias nesta segunda-feira (21), a criação de um jogador conhecido como Bruno Souza no Minecraft. Uma versão fiel do Bumbódromo de Parintins — arena símbolo do Festival Folclórico que celebra os bois Garantido e Caprichoso. O trabalho chamou atenção nas redes sociais pela riqueza de detalhes e por levar a cultura amazônica para dentro do universo gamer.

O jogador utilizou as ferramentas do game para montar os elementos icônicos da arena, incluindo o formato da cabeça de boi e a estrutura circular das arquibancadas, que na versão real comportam cerca de 35 mil espectadores.

O Bumbódromo, inaugurado em 1988 e reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, é palco de um dos maiores espetáculos populares do país. A versão digital surge em um momento em que o estado do Amazonas discute reformas e expansão do espaço físico para as próximas edições do festival.

A construção ganhou repercussão entre fãs de Minecraft e admiradores da cultura regional, sendo vista como um exemplo inspirador de como a tecnologia pode conectar jovens à ancestralidade e ao folclore local. Nas redes, internautas apelidaram a obra de “MineTido” ou “MineXoso”, brincando com os nomes dos bois Garantido e Caprichoso adaptados ao game.