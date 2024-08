Jojo Todynho chama Cariúcha de invejosa e manda recado: ‘Não vai ser legal bater de frente’

Jojo Todynho se manifestou nesta terça-feira (30) após Cariúcha dizer que ela “não tem mais carreira”. A declaração da apresentadora do SBT repercutiu nas redes sociais e a dona do hit Que Tiro Foi Esse decidiu mandar um recado para a rival por meio de um vídeo publicado na rede social.

“As pessoas levam as coisas na brincadeira e elas não conhecem as outras. A pior coisa que a gente pode nutrir dentro das outras é o ódio movido a troco de nada. O povo ri, o povo brinca e acha que é brincadeira”, declarou Jojo, que na sequência deu um conselho para Cariúcha.

“Alessandra, deixa eu falar uma coisa para você, de todo o meu coração e com toda sinceridade do mundo: pare porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente. Eu não te conheço, nunca fiz nada para você, você não tem motivo algum para fazer o que você faz”, falou a cantora. “As pessoas não têm noção do que pode se acontecer pelo ódio gratuito. Não tem processo, não tem nada. Estou te pedindo de coração, pare. Você já conseguiu o que queria, foi para um reality”.

“Você é invejosa”

Vale destacar que a ex-participante de A Fazenda também disse no De Frente com Blogueirinha que ela não ficou famosa por causa das brigas com Jojo, mas pela entrevista que deu a Caco Barcellos no Profissão Repórter que virou meme. A cantora também rebateu essa declaração de Cariúcha.

“Caco Barcellos não deve nem lembrar de quem é você. Você é o que é, as pessoas te conhecem porque você tem que mencionar o meu nome. Você é invejosa. Você não aceita e vai para a baixaria e, de todas as formas, tenta me atacar. [Sou] uma pessoa que nunca fez nada para você, então eu estou te pedindo de coração, pare”, concluiu Jojo.

