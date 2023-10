Jojo Todynho comemora eliminação de Cariúcha com banho de espumante e viraliza na web

Na noite desta quinta-feira (12), Jojo Todynho comemorou a eliminação de sua rival, Cariúcha, do reality show A Fazenda. A cantora não poupou animação e celebrou a saída da adversária com direito a banho de espumante. Em vídeos publicados em suas redes sociais, Jojo cantou e dançou enquanto comemorava. Essa não é a primeira vez que Jojo participa do programa, em 2020 ela foi a grande vencedora da edição.

Cariúcha foi a terceira participante a ser eliminada do programa da Record TV. Ela recebeu a menor porcentagem de votos do público, com apenas 9,74%. A funkeira disputava a berlinda com Márcia Fu e Shayan. Durante sua curta permanência no programa, Cariúcha se envolveu em polêmicas, sendo acusada de homofobia e protagonizando diversas brigas.

A rivalidade entre Jojo Todynho e Cariúcha começou em 2022, quando a última acusou Jojo de ser responsável pelo afastamento entre Anitta e Pabllo Vittar em 2017. Desde então, as duas trocam farpas nas redes sociais. Recentemente, Cariúcha afirmou que Jojo “comprava macho” ao presentear seu namorado com um carro de luxo.

Ao comemorar a eliminação de Cariúcha, Jojo expressou sua alegria em um momento descontraído. Cantando e dançando, ela postou vídeos em suas redes sociais onde gritava “eliminada!” e convidava a adversária para a laje. Após a comemoração, Jojo fez uma transmissão ao vivo onde abriu uma garrafa de espumante para celebrar sua vitória e desabafou dizendo que sua alma estava lavada.

“Vale a pena lembrar que eu nunca estive maluca na minha tese. Campeã, bebê! Campeã, eternamente campeã! Como é que pode? A ruim, campeã, a boa, cancelada?”, ironizou Jojo.

A vitória de Jojo Todynho em A Fazenda 2020 foi um marco em sua carreira. A cantora conquistou o público e se tornou a grande campeã da edição. Sua personalidade autêntica e seu jeito irreverente conquistaram os telespectadores e garantiram seu lugar no programa.

Cariúcha chamou a atenção desde sua entrada em A Fazenda. A funkeira se envolveu em diversas brigas e foi acusada de homofobia por parte do público. Sua passagem pelo programa foi marcada por constantes desentendimentos e sua eliminação precoce não surpreendeu os telespectadores.

A rivalidade entre Jojo Todynho e Cariúcha dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns apoiavam Jojo e celebravam sua vitória sobre a adversária, outros criticavam a postura da cantora em relação às provocações feitas durante o programa. Independente das opiniões, a rivalidade entre as duas tornou-se um dos destaques de A Fazenda.