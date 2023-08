Jojo Todynho se diverte dançando funk após bariátrica: ‘O médico mandou’

Jojo Todynho apareceu nos stories de seu perfil no Instagram se divertindo ao dançar funk dias após realizar uma cirurgia bariátrica. “O médico mandou eu me movimentar, então estou dançando”, diz ela no vídeo. A funkeira também foi à praia neste final de semana e parece estar se recuperando bem. Ela recebeu alta do hospital na última quinta-feira (10), dois dias depois de passar pela operação.

Na última quarta-feira (9), a cantora gravou um vídeo enquanto ainda estava no hospital. Ela disse que a operação foi a melhor decisão da vida dela e agradeceu o apoio dos fãs.

“Eu quero agradecer a todos pelo carinho. Estou muito feliz com as mensagens e todo o apoio. Quando eu estiver mais recuperadinha, abro uma live para conversar com vocês. Mas, de antemão, quero agradecer muito a todos que estão me mandando mensagem. Estou bem, graças a Deus, e muito feliz, porque sei que foi a melhor decisão da minha vida”, afirmou ela.

Em seguida, a artista destacou que ainda tem um longo caminho pela frente. “O processo é longo, e eu vou passar por ele desfilando, porque determinação e força é o meu segundo nome. Quando quero, vou atrás e consigo. Vamos com tudo”, acrescentou.

Fonte: R7