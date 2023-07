Jojo Todynho se pronuncia após críticas em relação a decoração de escritório com réplica de arma

Jojo Todynho, de 26 anos, se pronunciou nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (27), após receber críticas em relação a decoração de escritório com réplica de arma em sua casa no Rio de Janeiro. Em seus stories no Instagram, a estudante de Direito falou dos comentários sobre o cômodo no seu lar.

“Está um burburinho na internet, porque eu falei que abri um escritório um tiro de justiça na minha casa. O escritório para eu estudar, fazer as minhas coisas, reunião, um call, e aí uma pessoa falou para mim nos comentários [nas redes sociais], aliás, ela não viu porque eu só mostrei uma parte da parede. Mas ela, não só ela, várias pessoas falaram: ‘Nossa, que cafona'”, contou.

Em seguida, Todynho fez um pequeno tour pelo escritório ainda em reforma e disparou. “Vou mostrar só um pouco da minha cafonice para ela, meu amor. Queria você ser cafona assim, né, bebê? Desculpa, tá? Escritório de milhões, tá?”, ironizou.

Depois, ela filmou a parede com a réplica da arma e explicou o motivo de estar ali. “Desculpa, tá? Um escritório de milhões, e ali um tiro de justiça por causa do meme. Não tem nada a ver com história que vocês criam. Vocês acreditam em tudo que ouvem por aí. Enfim, pronto!”, finalizou a cantora.

Redação AM POST