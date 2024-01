Justiça cita Ana Hickmann e ex por dívidas de R$ 67 mil de condomínio e IPTU de apartamento

A Justiça de São Paulo citou a apresentadora Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, da cobrança feita por um condomínio em Perdizes – bairro da capital paulista – sobre uma dívida de R$ 41.978,43. O valor é referente a contribuições ordinárias e extraordinárias, ligadas ao apartamento de posse do ex-casal no condomínio, que não teriam sido pagas entre abril e agosto de 2023.

Segundo a ação de execução de título extrajudicial movida em agosto de 2023 pelo condomínio na rua Monte Alegre, a dívida está ligada à inadimplência de: cotas mensais; contribuições para provisão de funcionários; contas de água e gás; contribuições extraordinárias de reforma dos halls e academia do prédio; e uma multa decorrente de violação de normas do condomínio por lançamento de objetos em área comum.

A citação foi determinada na terça-feira, 23, pelo juiz Guilherme Silveira Teixeira, da 5.ª Vara Cível de São Paulo. O documento foi encaminhado para a casa de Ana Hickmann em Itu, no interior paulista. Quanto a Alexandre Correa, a determinação foi para que ele indique um endereço para ser localizado pela Justiça, ou então a citação se dará por edital.

No mesmo dia em que as intimações foram expedidas, o sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou para a juíza Isabella de Souza Ciasca Norcia, da Vara das Execuções Fiscais Municipais, uma execução fiscal movida pela Prefeitura em face de Ana Hickmann e Alexandre Bello Correa, também ligada ao apartamento de Perdizes. A cobrança, em valores atualizados, corresponde a R$ 26,2 mil.

Em dezembro, o ex-casal já havia sido citado para pagamento de um débito de R$ 1,68 milhão perante o Bradesco, no bojo de uma ação de execução de título extrajudicial movida pelo banco. Na ação, o Bradesco aponta que em 2023 o casal contratou mais de R$ 28 milhões em empréstimos e que estão sendo ‘praticados atos de esvaziamento do acervo’ de bens de Ana e de Alexandre.

O casal está em litígio. Em novembro, Ana procurou a Polícia e registrou queixa de agressão por parte do marido. Ele nega.

Com a palavra, a Defesa

Até a publicação deste texto, a reportagem do Estadão buscou contato com a defesa de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa, mas sem sucesso. O espaço está aberto. O espaço está aberto para manifestação.

