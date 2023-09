Kayky Brito é atropelado e está internado em estado grave no Rio

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Miguel Couto, no Leblon. O estado de saúde do jovem é considerado grave.

O artista estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca). A investigação segue em andamento.

Estadão Conteúdo