Kayky Brito em nova fase no tratamento após acidente

O ator Kayky Brito está dando passos importantes no tratamento das fraturas decorrentes do atropelamento. Nesta quinta-feira (14), a equipe do Hospital Copa D’or divulgou um novo boletim médico indicando que o artista deu início a reabilitação.

“O paciente Kayky Fernandes Brito está estável e continuará sob cuidados intensivos. Nesse momento, realizando reabilitação respiratória e motora”, diz a nota.

Atropelado no dia 2 de setembro, Kayky Brito foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano após ser atingido pelo carro de aplicativo do modelo Fiat Cronos.

Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D’Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Ele segue internado no local e permanece com o quadro clínico “sob controle”.

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito.

*Redação AM POST