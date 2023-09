Kayky Brito: motorista não responderá por nenhum crime, diz polícia após conclusão de inquérito

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou o inquérito relacionado ao atropelamento do ator Kayky Brito nesta quarta-feira, 27. De acordo com as investigações, o motorista Diones Coelho da Silva estava operando o veículo a uma velocidade inferior ao limite permitido no momento do incidente. A polícia solicitará o arquivamento do caso, e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

Conforme os dados apresentados, Diones dirigia a uma velocidade de 48 km/h quando ocorreu o atropelamento de Kayky. O limite de velocidade na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, é de 70 km/h. Os laudos periciais também determinaram que o motorista não teria conseguido parar o veículo a tempo de evitar a colisão, mesmo com a velocidade reduzida.

Além disso, Diones não apresentou sinais de consumo de álcool ou substâncias, e tomou medidas para evitar o atropelamento, além de prestar assistência ao ator. Portanto, ele não enfrentará acusações criminais.

Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira, 22. Conforme o boletim médico, o ator está “consciente, conversando com os familiares e colaborando com o processo de reabilitação ortopédica.”

Relembre o caso:

O ator Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens de câmera de segurança de um estabelecimento mostram o momento do acidente. O vídeo revela que o ator estava atravessando a Avenida Lucio Costa quando quase foi atropelado por um primeiro veículo, quando estava a caminho de seu carro, mas o motorista conseguiu frear a tempo. Entretanto, o segundo carro não conseguiu evitar a colisão quando Kayky tentava retornar ao quiosque.

O acidente ocorreu por volta da 1 hora da manhã, e o motorista do veículo era um motorista de aplicativo que transportava uma mulher e sua filha de 10 anos.

Após o atropelamento, Kayky Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, sendo transferido posteriormente para o Hospital Copa D’Or, onde permaneceu sob cuidados médicos.