Key Alves nega boato de que teria ido atrás de seu ex Gustavo em show sertanejo

Key Alves fez um post nesta sexta-feira (7) nas redes sociais negando rumores de que teria ido atrás de seu ex-namorado Gustavo Benedeti, durante um show sertanejo. Recém-separados, os dois foram ao mesmo show, de Israel & Rodolffo, no Villa Country, em São Paulo, na noite de quinta-feira (6).

Boato foi divulgado por algumas páginas de fofoca que publicaram que cowboy teria “fugido” dela durante a noite, mas influencer teria “ido atrás” do ex.

Os rumores começaram a pipocas depois que Key postou um story, na manhã desta sexta-feira, dizendo que fez “algo que não devia”.

“Isso que está saindo é mentira. Não fui atrás de ninguém!! Fui com amigas e curtimos em outro camarote separado dele! Nenhum minuto nós cruzamos com ele ou com assessoria dele. Eu hein”, escreveu a loira, revoltada.

Key curtiu o show da dupla Israel e Rodolffo na área VIP, de frente para o palco, com amigas. Ela postou stories com a jogadora de vôlei Camila Brait e com o piloto Rubens Barrichello. Enquanto isso, Gustavo chegou mais tarde que a ex-BBB e assistiu ao show de um camarote mais distante do palco.