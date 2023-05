Key Alves passa por ‘harmonização facial’; veja o resultado

Redação AM POST*

A ex-BBB, Key Alves, de 23 anos, se submeteu novamente à harmonização facial e compartilhou o resultado em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Key Alves, foi realizado em seu rosto preenchimentos com ácido hialurônico no malar, no mento e na fossa canina. Também foi aplicada toxina botulínica para prevenção de rugas estáticas. No Instagram a ex-participante do BBB23 demonstrou satisfação com o resultado.

Nos comentários, os seguidores da atleta também elogiaram o atleta. “Tava precisando. Ficou muito bom”, observou uma. “A cara da riqueza”, elogiou outra. “Mais linda ainda”, analisou uma terceira. “Resultado super mega natural! Sem defeitos”, disse outro.

Antes de Key Alves passar pelos procedimentos estéticos, a irmã gêmea da jogadora, Keyt Alves, também decidiu fazer harmonização facial. Ela passou por uma série de protocolos: fez preenchimento labial, deu um trato nas olheiras, aplicou botox, disfarçou o bigode chinês e realçou o maxilar e as maçãs do rosto. O valor total dos procedimentos ficou na base de R$ 25 mil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE