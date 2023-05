Key Alves se manifesta após Fred Desimpedidos aparecer beijando Gustavo Benedetti em vídeo

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 5, diversos nomes do elenco do BBB23 se reuniram em São Paulo para comemorar o aniversário de Fred Bruno. Entre eles, estava Gustavo Benedetti. No entanto, a ida do Cowboy ao evento deixou sua ex, Key Alves, com raiva.

Além de publicar uma indireta para Gustavo após ele dar um selinho em Fred, a atleta também curtiu um comentário raivoso de um fã contra o advogado.

No tweet publicado, Key se limita a dizer: “Surreal”, acompanhado de um emoji de vômito. Logo após, ela apagou a publicação. O fã do antigo casal acusou Gustavo de dar um selinho em Fred para “aparecer na mídia”.

“Falso pra car… Cara, quanto vale para você ser aceito no meio da mídia? Mano, surreal”, disse o seguidor de Key.