Key revela que Gustavo decidiu terminar namoro com ela e não acabou de forma amigável: “só pensou nele, triste”

Gustavo Benedeti e Key Alves confirmaram nas redes sociais o fim do relacionamento dos dois, que se conheceram no Big Brother Brasil 23 e estavam colhendo os frutos desta exposição do lado de fora do jogo. Apesar da grande quantidade de fãs que torcia pelos dois, o relacionamento não foi para frente.

Key Alves fez um desabafo nas redes sociais e disse que o namoro não acabou de forma amigável. “Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos“, escreveu.

“Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja… Seguirei forte como eu sempre fui“, completou.

Gustavo também se manifestou em suas redes sociais e disse que fora do reality show teve tempo de sentir e perceber as diferenças.

“Turma, vim aqui falar do meu término com a Key. Não gostaria que soubessem disso por terceiros, mas infelizmente isso aconteceu. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma e tive tempo de sentir e perceber as diferenças”, iniciou cowboy.

“Ela [Key Alves] é incrível e é por isso que não quero seguir [com o relacionamento] e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Eu agradeço de coração a todas as pessoas que torceram por nós e espero que continuem torcendo, mas não como um casal.”, finalizou.