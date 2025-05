Lady Gaga atrai 2,1 milhões de fãs em Copacabana e se torna a artista mulher com maior público da história

A cantora Lady Gaga, 39 anos, quebrou um recorde histórico ao superar a Rainha do Pop, Madonna, 66 anos, tornando-se a artista mulher com o maior público da história. O feito ocorreu durante um show extraordinário em Copacabana, Rio de Janeiro, na noite de sábado (3).

De acordo com dados oficiais da Prefeitura do Rio, Lady Gaga atraiu 2,1 milhões de espectadores à famosa praia. O recorde anterior pertencia a Madonna, que reuniu 1,6 milhões de pessoas em um show realizado em Copacabana em maio de 2024.

O espetáculo de Lady Gaga, intitulado “Mayhem”, proporcionou uma noite de “caos e apoteose” do pop, contando com dançarinos que usaram camisetas do Brasil. O show foi dividido em atos, cada um mais emocionante que o outro.

Além disso, o evento em Copacabana se destaca como o show com maior público da história da praia. O Guinness Book registra que o show de Rod Stewart na virada de 1994 para 1995 atraiu mais de 4,2 milhões de pessoas. Jean-Michel Jarre ocupa o segundo lugar, reunindo mais de 3,5 milhões em Moscou, em 1997, enquanto Jorge Ben Jor ficou em terceiro, com cerca de 3 milhões em 1993.

O palco projetado para Lady Gaga foi maior que o de Madonna, medindo 1.260 m², comparado aos 812 m² da estrutura da Rainha do Pop. A altura do palco foi estrategicamente elevada a 2,20 metros, garantindo visibilidade para todos os presentes, complementado por um mega painel de LED e 10 telões ao longo da praia.

Vale lembrar que o único show de Lady Gaga no Brasil foi em 2012 e, em 2017, ela cancelou sua apresentação no Rock in Rio devido a problemas de saúde.