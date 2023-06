Lana Del Rey ganha árvore com seu nome durante viagem pelo Amazonas

Nesta sexta-feira, 2, a cantora Lana Del Rey plantou uma muda de árvore batizada com seu nome. O gesto simbólico ocorreu nas dependências de um hotel localizado no município de Manacapuru, no Amazonas.

A cantora chegou no estado na última terça-feira, 30, junto com familiares e amigos. A artista está no Brasil desde o final da semana passada, quando se apresentou no Rio de Janeiro, no Festival MITA – Music Is The Answer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante sua visita ao Amazonas, a norte-americana visitou à aldeia indígena Tatuyo, em Manaus. Ela participou de rituais, ouviu histórias transmitidas oralmente há gerações e se envolveu nas atividades cotidianas da aldeia.

Redação AM POST