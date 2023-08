Larissa Manoela revelou detalhes sobre o rompimento da relação empresarial que tinha com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, administradores de sua carreira e fortuna até recentemente, durante entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo, 13. A atriz e cantora declarou que abriu mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões na disputa com os pais.

A atriz de 22 anos, sendo 18 de carreira, disse que, mesmo depois da maioridade, não eram passadas para ela informações sobre a sua situação financeira. Por isso, começou a questionar os pais de maneira mais incisiva no ano passado. “Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”, afirmou.

A atriz disse que recebia apenas uma mesada dos pais. “Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização”, afirmou. Ela chegou a pedir R$ 10 à mãe para comprar um milho na praia e ouviu como resposta que não havia dinheiro em sua conta. A mãe, então, fez o pagamento via PIX direto para o vendedor.

Larissa também apresentou durante a entrevista uma outra conversa gravada com a mãe. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz a mãe no áudio.

Na entrevista, a atriz revelou que, ao decidir tirar dos pais a administração das suas empresas e renegociar contratos, optou por abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões e deixar tudo para Silvana Taques e Gilberto Elias. “A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, afirmou.

Empresas

Larissa Manoela era sócia de três empresas. Uma delas, chamada Dalari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos, concentra a maior parte dos contratos, pagamentos e patrimônio adquirido pela atriz. Larissa achava que ela, o pai e a mãe tinham cotas iguais, de 33%. Mas, depois descobriu que ela tinha era 2% e os pais, 98%.

Uma segunda empresa, aberta em junho de 2020, pertencia só à Larissa, mas uma cláusula dava aos pais plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha.

Segundo a atriz, em março deste ano ela tentou uma redistribuição na sociedade das empresas, mas os pais exigiram ficar com 6% da renda da filha pelos próximos dez anos e não houve acordo.

Em nota enviada à TV Globo, a defesa de Gilberto e Silvana afirmou que Larissa Manoela sabia qual era o porcentual dela na empresa Dalari e que “ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou”.

Ainda de acordo com o advogado, Larissa “se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai”.

Entenda o caso envolvendo Larissa Manoela e seus pais

Hoje com 22 anos de idade, a atriz começou a atuar ainda criança e fez bastante sucesso especialmente em novelas infantis do SBT, como Carrossel. Recentemente, vieram à tona algumas polêmicas envolvendo sua relação com os pais, que administravam sua fortuna e eram seus empresários até o início deste ano.

Ela teria aberto uma auditoria contra a mãe para apurar a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA), o que foi negado por eles. “A casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Tudo que fizemos para ela visou a sua segurança patrimonial, tangível, intangível e jurídica. Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela”, afirmaram Gilberto Elias e Silvana Taques, os pais da atriz, na ocasião.

Em entrevista ao Vaca Cast em agosto, Larissa Manoela destacou os novos rumos de sua carreira, já afastada dos pais: “Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial, gosto muito de ter noção, de ter esse controle, não tenho medo de errar”.

Ao mesmo podcast, André Luiz Frambach, noivo da artista, comentou: “Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que não era capaz. Agora, ela se cobra de uma forma correta. Ela vê que ela é capaz.”

