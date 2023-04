Larissa Manoela aciona polícia após sofrer tentativa de extorsão e expõe caso na internet

Redação AM POST*

Larissa Manoela anunciou nesta segunda-feira, 3, que foi vítima de uma tentativa de extorsão feita por um criminoso teria entrado em contato com ela, alegando que tinha supostos prints de conversas dela

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atriz afirma que acionou sua equipe jurídica e a polícia. “Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis”, afirma ela no Instagram.

A artista pediu a colaboração da imprensa, caso o criminoso procure a mídia para divulgar. “Peço para comunicar a minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei”, explicou.

Ela também conta que já fez o registro da notícia-crime por meio da delegacia especializada em crimes cibernéticos. “Caso vocês vejam mensagens que, supostamente, sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. A lei existe para ser cumprida!”, finalizou.