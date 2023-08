Larissa Manoela descobre que pais venderam casa por R$ 10 milhões sem autorização

Larissa Manoela, de 22 anos, descobriu nesta terça-feira (15), que os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, venderam mais uma casa sua por R$ 10 milhões sem a autorização dela. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o imóvel foi adquirido em junho do ano passado e fica localizado no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o Jornal, Silvana Taques colocou por R$ 10 milhões o imóvel à venda há três meses. A casa foi comprada no início do ano passado por R$ 8 milhões. Em um terreno de 2 mil metros quadrados e com 900 metros quadrados de área construída, a residência tem adega, salão de jogos, piscina, sauna, um anexo para funcionários, 5 suítes, escritório, sala de estar e jantar, copa e cozinha.

Questionada sobre a oferta da casa, Larissa Manoela afirmou que não sabia que estava à venda até agora. Ela teria ficado surpresa por não ter sido informada da negociação, que aconteceu há três meses.

“O novo episódio trazido a público, da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela, integra mais um capítulo do que temos afirmado: eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultá-la”, disse a Proetti Advogados, assessoria jurídica de Larissa Manoela, em nota ao F5.

