Larissa Manoela: mãe culpa noivo por ruptura familiar e diz não querer dinheiro da filha

Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, falou no programa Fofocalizando do SBT desta segunda-feira, 21, sobre as recentes controvérsias que cercam a família. Ela discutiu as acusações de má gestão do patrimônio de Larissa e, embora não tenha citado diretamente André Luiz Frambach, noivo da atriz, insinuou que ele poderia ser o motivo por trás do distanciamento entre elas.

“Eu sentia que isso não daria certo”, comentou, sobre o relacionamento da filha. “E foi a primeira vez que percebi que ela não estava me ouvindo. Até que ela disse que era a escolha dela [o noivo].”

Silvana contou que a ruptura profissional e pessoal aconteceu depois da viagem de Ano Novo, quando a atriz, seus pais e seu noivo, foram para Orlando, nos Estados Unidos. E que mesmo antes do pedido da Larissa, Gilberto, seu marido, e ela, já conversavam sobre desacelerar e deixar que a filha tomasse as decisões sobre a própria carreira.

Em entrevista à Chris Flores, Silvana também negou que a filha tinha somente 2% das empresas. A mãe da atriz explicou que, antes de Larissa completar 18 anos, eles estabeleceram uma empresa na qual Larissa, Gilberto e ela detinham uma participação igualitária de 33% cada, para que houvesse uma autonomia em certas decisões que precisassem serem tomadas, “mas sempre com o conhecimento de Larissa”.

No entanto, ao alcançar a maioridade, eles abriram uma nova empresa, em que a Larissa é a única acionista, possuindo 100% das ações. Silvana mencionou que, após essa mudança, ajustaram a participação de Larissa na primeira empresa para 2%, o que totalizaria uma participação total combinada de 102% entre as duas empresas. Silvana destacou ainda que a primeira empresa não existe mais recebíveis e que não tem interesse nenhum em ficar com o patrimônio da filha.

“Sempre vai ser dela. Nós não temos objetivo, necessidade, vontade, querer, ganância de ficar com isso. Isso é dela. Nós trabalhamos junto com ela, mas isso é dela. Não é de ninguém mais. Tudo é dela. Todo o patrimônio que foi construído durante esse tempo todo, é dela”, disse.

Outro ponto debatido durante a entrevista foi sobre o suposto desvio de R$ 5 milhões da conta de Larissa, denunciado neste domingo, 20, durante a segunda parte da entrevista da atriz ao Fantástico. Para o Fofocalizando, Silvana e seus representantes alegaram que o dinheiro foi usado para compor o pagamento da casa no condomínio do Rio de Janeiro, que foi colocada à venda no início deste mês, segundo Larissa, sem o seu conhecimento.

Silvana comentou ainda sobre a acusação de Larissa ter ficado sem plano de saúde por três meses. A mãe da atriz mostrou uma troca de mensagens, da Larissa com o pai, em que a atriz pede para que o pai não a inclua mais como dependente do plano que dividia com os pais. Não foi comentado, porém, em que momento essa troca de mensagens foi feita.

Por fim, Silvana falou também sobre a troca de mensagens durante o Natal, que Larissa mostrou durante o Fantástico. A mãe da atriz reconhece que realmente não leu o conteúdo da mensagem da filha, que a resposta foi dada em um momento de raiva, por impulso, mas que se arrepende.

Entenda o que aconteceu

O programa Fantástico, exibido no domingo, 20, trouxe novos detalhes sobre o rompimento empresarial e pessoal da atriz Larissa Manoela com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias Santos. A advogada de Larissa revelou que foram identificadas transferências da conta da atriz para a conta dos pais, totalizando mais de R$ 5 milhões.

Larissa, que rompeu com os pais no início do ano, alega que, mesmo após completar 18 anos, não tinha conhecimento sobre suas finanças. Ela mencionou que recebia apenas uma mesada e chegou a pedir dinheiro ao pai para comprar um milho na praia. A atriz também falou sobre sua decisão de abrir mão de R$ 18 milhões, visando o conforto dos pais.

A polêmica teve início quando Larissa abriu uma auditoria contra a mãe para investigar a suposta venda de sua mansão em Orlando, o que foi negado pelos pais.

Críticas a Chris Flores

Após a divulgação do teaser da entrevista com Silvana Taques no Domingo Legal, neste domingo, 20, Chris Flores enfrentou críticas nas redes sociais. Muitos acusam a jornalista de “tomar partido”, por ter procurado a mãe de Larissa Manoela para obter sua versão dos fatos.

“O meu erro foi ser uma pessoa acolhedora”, disse Chris. Ela destacou que apenas fez o seu papel como profissional e acrescentou: “todas as portas estão abertas para todos os lados, temos um respeito absurdo pela Larissa. Não existem mágoas e ressentimentos”.

No programa Fofocalizando, Chris observou ainda que Larissa decidiu falar com a Globo, “emissora onde possivelmente estará na próxima novela das nove”, disse. Por outro lado, Silvana optou pelo SBT, devido ao respeito que a família mantém com a história da emissora.

Em resposta às críticas, Chris afirmou que prefere ser alvo dos comentários que tem recebido do que viver em um país onde as liberdades são cerceadas. “Estamos, graças a Deus, em uma democracia. Não há AI-5”, disse, referindo-se ao Ato Institucional Número 5, um decreto da ditadura militar brasileira que suspendeu garantias constitucionais e marcou o início do período mais repressivo do regime.

