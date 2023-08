Larissa Manoela quebra o silêncio e se pronuncia após polêmica com os pais

Larissa Manoela, de 22 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para agradecer aos fãs todo o apoio que vem recebendo após a repercussão da polêmica envolvendo os pais dela Silvana Taques e Gilberto Santos. As informações são do site Metrópoles.

“Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhada ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil”, escreveu.

A atriz disse ainda que está orgulhosa da caminhada que está trilhando e agradeceu aos seguidores que se sensibilizaram com a história dela.

Redação AM POST