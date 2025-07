Leo Picon surpreende ao posar com bebê e se declarar pai de Maria Helena

Caiu na rede é post! – O influenciador e empresário Leo Picon, de 28 anos, surpreendeu os seguidores neste sábado (12), ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram com um bebê nos braços, alegando ser o pai da criança. O caso repercutiu amplamente, principalmente pelo tom misterioso da legenda e pelo histórico de brincadeiras do influenciador nas redes.

Enigma nas redes: Leo Picon apresenta bebê como filha

Na imagem, Leo aparece segurando uma menina chamada Maria Helena, a quem se refere como filha. “Vivi em segredo esse momento da minha vida. Não queria que o campo energético alheio interferisse nesse momento que passamos”, escreveu o influenciador, completando: “Tenho certeza que você era tudo que eu precisava.”

A legenda carregada de emoção e sigilo deixou o público dividido entre a comoção e a dúvida. Muitos questionaram se a publicação seria real ou mais uma de suas frequentes brincadeiras nas redes.

Reações dos seguidores vão da surpresa à desconfiança

De acordo com o Portal CNN, nos comentários, seguidores expressaram espanto e ceticismo. “É zoeira?”, questionou uma internauta. “Só acredito se a Jade repostar”, brincou outra, referindo-se à irmã de Leo, Jade Picon. Uma terceira chegou a afirmar: “É reborn”, indicando que a bebê poderia ser apenas um boneco hiper-realista.

Leo Picon é conhecido por usar o humor e o improviso em suas redes sociais, o que reforçou a suspeita de que a publicação poderia não se tratar de uma paternidade real.

Mistério continua: verdade ou marketing?

Até o momento, Leo não esclareceu se a postagem é verdadeira ou parte de alguma ação de marketing ou pegadinha. Tampouco houve pronunciamento de familiares, como Jade Picon, o que poderia ajudar a elucidar a situação.

Independentemente da veracidade, o post alcançou alta repercussão e gerou grande engajamento, mantendo o nome de Leo Picon entre os mais comentados do fim de semana nas redes sociais.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo do 5º semestre.