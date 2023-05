Levantador de toadas do Boi Caprichoso se pronuncia após assédio na Arena da Amazônia

Redação AM POST

O levantador de toadas do Boi Capricho, Patrick Araújo, se posicionou nesta terça-feira, 16, a respeito da importunação sexual sofrida durante apresentação na Arena da Amazônia, na festa do “Blog Azul”, no sábado, 12.

No instagram, por meio de uma nota Patrick disse que sempre tenta dar o seu melhor em cada uma das apresentações e que não queria dar ‘palco’ para o que aconteceu durante o evento do Boi Caprichoso. No entanto, ele decidiu se pronunciar pois se sentiu invadido e agredido com a situação que passou durante o show.

“Como artista sempre estou disposto a contribuir com os eventos que sou contratado, algumas vezes não estamos bem, mas para cumprir com nossa obrigação e com as pessoas que gostam do nosso trabalho abrimos o sorriso e seguimos.”, começou.

“Como é de conhecimento de algumas pessoas que acompanham o meu trabalho, fui vítima de assédio enquanto cantava no evento do Blog Azul. Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade que tenho recebido desde o último sábado, não queria dar palco para isso, mas me senti invadido e agredido. Por isso, me pronuncio aqui porque estou no palco a trabalho e não de brincadeira.”, disse o levantador.

“Espero que a consciência e a educação esteja sempre presente para quem acompanha o show dos artistas de boi-bumbá. “, finalizou Patrick Araújo.

Confira a nota na íntegra: