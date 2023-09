Lexa e MC Guimê teriam se separado após vídeo ‘comprometedor’ da cantora com bailarino

Após o anúncio do término do casamento entre Lexa e MC Guimê, surgiram especulações sobre a possível causa da separação. De acordo com informações divulgadas por Fabíola Reipert, do Balanço Geral da Record TV, Guimê teria recebido um vídeo comprometedor que envolvia Lexa e um de seus bailarinos.

O suposto pivô da separação seria o dançarino Gabriel Felinto, que trabalha com Lexa desde 2020. Além de sua atuação como dançarino, Gabriel é coreógrafo e modelo, tendo participado em clipes de artistas renomados como MC Poze e Nego do Borel. Ele também é ativo nas redes sociais, compartilhando sua rotina, danças e seu trabalho com Lexa, que é rainha de bateria da Unidos da Tijuca.

Com quase 24 mil seguidores no TikTok e 8 mil no Instagram, Gabriel é admirado por sua beleza e talento como dançarino. A relação entre Lexa e o dançarino continua a ser um tópico de interesse e especulação entre os internautas.