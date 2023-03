Lexa faz novo desabafo após expulsão de Guimê do BBB23: “não posso deixar as pessoas decidirem por mim a minha vida”

Redação AM POST*

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais após seu marido MC Guimê ser eliminado do “BBB 23” por importunação sexual. Em mensagem publicada neste sábado (18) no Instagram, a artista escreveu disse que não vai deixar as pessoas decidirem sua vida.

“Lamento por toda essa exposição. Em dez anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim”, escreveu.

Guimê e o lutador Antônio Cara de Sapato foram retirados do reality show por contrariarem as regras do programa, anunciou na noite desta quinta-feira (16) o apresentador Tadeu Schmidt.

Em festa realizada na véspera, o MC passou a mão no corpo de Dania Mendez, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela. Já o lutador deu um beijo e fez contatos físicos forçados com a estrangeira (veja vídeo abaixo).

A Polícia do Rio informou que abriu um inquérito para apurar se os homens cometeram importunação sexual dentro do programa.