Luan Barros, ex de Magrinha Ellen, se pronuncia após influenciadora expor traições; veja o que ele disse

Notícias Caiu na Rede! – O influenciador digital Luan Barros decidiu se pronunciar nesta segunda-feira (15), após as declarações de sua ex-companheira, a influenciadora de Manaus Magrinha Ellen, que afirmou ter encerrado o relacionamento devido a diversas traições. Em vídeos no Instagram, Luan admitiu que errou, mas contra-atacou revelando que Ellen também mantinha um relacionamento extraconjugal há anos.

Segundo ele, a ex teria escondido um envolvimento duradouro com outro homem enquanto ainda estavam juntos. “Posso ter errado sim, não estou tirando a minha culpa, meu erro. Falo o que fiz e o que deixei de fazer. Simplesmente hoje acordei com milhares de vídeos da bendita que foi transar. Lá onde esse cara mora o pessoal me falou que há muito tempo os dois têm um caso, coisa de anos. Que ela bancava ele”, declarou.

Luan Barros também falou de sua religião. “A intuição da pessoa, ainda mais eu que meu santo é o Tranca Rua. Eu sou da macumba, vocês sabem que eu sou da macumba e o bagulho é doido. O que eu não sei os espíritos me falam”, disse.

Relação marcada por conflitos

A resposta de Luan surge após Ellen expor em suas redes sociais situações de supostas traições, perseguições e até ameaças ligadas a mulheres com quem o influenciador teria se envolvido. Nos stories, a influenciadora relatou episódios de “macumba” e até de tentativa de homicídio, que teriam colocado em risco sua vida e a de seus filhos.

Luan, no entanto, afirmou que os próprios problemas conjugais contribuíram para suas atitudes. “Me envolvi com outras pessoas porque não estava bem no casamento. Era algo fingido que ela só queria mostrar para as pessoas que a gente estava bem por causa dos nossos filhos. Apesar dos meus erros, nunca deixei de amar”, disse.

Exposição pública e repercussão

O caso, que já movimentava as redes sociais desde a revelação de Ellen, ganhou ainda mais repercussão com o posicionamento de Luan. Seguidores de ambos se dividiram entre apoiar Ellen, por se dizer vítima de traições, e defender Luan, que trouxe à tona um suposto caso extraconjugal da ex.

Futuro incerto

Enquanto Ellen afirmou já ter iniciado um novo relacionamento e denunciou estar sendo vigiada, Luan tenta reverter a imagem de vilão do término, reforçando que não foi o único a cometer erros.