Lucas Guimarães quebra o silêncio após anúncio do fim do casamento com Carlinhos Maia

Caiu na rede é post! – Lucas Guimarães falou publicamente pela primeira vez desde que o fim do casamento com Carlinhos Maia foi anunciado no último sábado, 26 de julho. Em mensagem acolhedora, afirmou que está bem e pediu respeito pelo momento vivido por ambos.

O que Lucas revelou

Segundo pessoas próximas, Lucas contou que recebeu muitas mensagens de carinho e afirmou que está emocionalmente equilibrado. Ele disse que, apesar do término, mantém paz interior e gratidão por todo o tempo compartilhado com o ex-companheiro.

Lucas também reforçou que a decisão foi tomada de forma respeitosa e conjunta, sem conflitos ou indícios de traição. Para ele, o fim simboliza um encerramento tranquilo de um ciclo de amor e companheirismo.

A postura após o anúncio

Em pronunciamento público, Lucas agradeceu o apoio dos fãs e da imprensa, pedindo que não sejam propagadas especulações ou comentários maldosos. Mesmo diante da exposição, demonstrou serenidade e foco em manter uma postura madura.

Segundo o Portal Leo Dias, o influenciador declarou publicamente que continua respeitando profundamente Carlinhos Maia e valoriza os anos de parceria e afeto mútuo — ressaltando que, embora separados, ambos merecem respeito e privacidade.

Encerramento consciente de um capítulo

O término marca o fim de uma união de 15 anos, com destaque para a maneira madura e pacífica como foi conduzido. Lucas realçou que não houve rupturas abruptas: a decisão foi fruto de reavaliações compartilhadas, reforçando o desejo de manter respeito e clareza emocional.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.