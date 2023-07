Luciana Gimenez mostra viagem com o filho à Amazônia

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, mostrou detalhes da viagem imersiva que está fazendo com o filho caçula, Lorenzo, de 12 anos, à Amazônia. Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, nesta quarta-feira (12).

Luciana está hospedada no Amazon Jungle Palace, que fica em Iranduba, no interior do Amazonas. Gimenez postou uma foto do filho em um ônibus rumo a um passeio: “Próxima parada: diversão no céu com o meu amor, Lolozito!”, escreveu ela.

Ela também chegou a curtir o descanso em uma redinha numa tenda com telhado de palha, e mostrou uma panela sendo aquecida em um fogão de barro.

Redação AM POST