Luciano Huck ajuda menino de 9 anos de Manaus que viralizou em vídeo pedindo emprego para comprar presente para a irmã

Notícias Caiu na Rede! – O apresentador Luciano Huck se emocionou ao conhecer a história de Vitor Emanuel, de apenas 9 anos, que viralizou nas redes sociais após ser filmado pedindo emprego em uma obra de construção civil em Manaus. O menino explicou que seu objetivo era simples, mas comovente: ele queria trabalhar para comprar um vestido de aniversário para a irmã.

A gravação mostra o garoto se aproximando de trabalhadores da obra e oferecendo ajuda em troca de um pagamento simbólico. Tocadas pela cena, pessoas próximas registraram o momento e compartilharam nas redes, gerando milhares de visualizações e comentários solidários. Em pouco tempo, a história do menino manauara alcançou personalidades de destaque, entre elas Huck.

Ao tomar conhecimento do caso, Luciano entrou em contato com a família por chamada de vídeo e compartilhou o momento em suas redes sociais. “Cadê o Vitor Emanuel? Acordei e recebi um vídeo seu”, disse o apresentador, visivelmente tocado pelo gesto do garoto.

Antes mesmo do contato do apresentador, Vitor já havia recebido uma bicicleta e um vale-compras de R$ 500, doados por pessoas sensibilizadas com a atitude do garoto. Porém, a maior surpresa veio quando Luciano Huck fez uma chamada de vídeo com Vitor e sua mãe, dona Euziane, para entender melhor a realidade da família.

Durante a conversa, Euziane contou que o pai das crianças trabalha vendendo dindim nas ruas de Manaus para sustentar a casa. A renda, no entanto, não é suficiente para cobrir todas as despesas. Sensibilizado, Huck anunciou que faria uma transferência financeira para ajudar na compra do vestido da filha, além de presentes para os irmãos. O apresentador também garantiu um carrinho para que o pai da criança possa expandir o negócio e aumentar a renda familiar.

Após o encontro virtual, Huck compartilhou a história em suas redes, destacando a responsabilidade e o amor demonstrados pelo garoto. “Lugar de criança é na escola, cercada de amigos e da família. Não é justo que, tão cedo, uma criança precise pensar em trabalhar para ajudar em casa”, escreveu o apresentador.