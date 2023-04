Luciano Huck é detonado na web após criticar revogação do novo ensino médio: “Teria coragem de colocar seus filhos em escola pública?”

Redação AM POST*

O apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, foi detonado nas redes sociais após reagir nas redes sociais contra à notícia de que o Ministério da Educação vai suspender a implementação do novo ensino médio, que foi elaborado por Milton Ribeiro, então ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve publicar, nos próximos dias, uma portaria que suspende a implementação do modelo e as alterações no Enem 2024.

Na visão de Huck, a desistência de implementar o cronograma se deve a divergências ideológicas. O projeto visa ampliar o tempo mínimo do estudante na escola e flexibiliza a organização escolar, mas é alvo de protestos de diversas parcelas.

“O Novo Ensino Médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente”, opinou o dono do Domingão.

O Novo Ensino Médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo c/ difícil implementação, não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço p/ oferecer uma escola mais atrativa p/ os alunos e conectada c/ as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Luciano Huck (@LucianoHuck) April 3, 2023

Vários professores se manifestaram contra a fala do apresentador que disse que fazer isso equivale a retroceder à estaca zero. O nome do apresentador ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

“Prezado, você não é professor, não é educador, não é estudioso da área, não é estudante, não trabalha com ensino e não é líder político. Guarde sua opinião para você, foque no seu programa ruim e deixe de fazer lobby para grupos econômicos privados da educação”, pediu o historiador Jones Manoel.

Oi Luciano Huck, você sabe o que está acontecendo? Teria coragem de colocar seus filhos em escola pública? Escute mais os professores e menos os empresários. Você vai dar um salto de qualidade nas suas opiniões.

Oi Luciano Huck, você sabe o que está acontecendo? Teria coragem de colocar seus filhos em escola pública? Escute mais os professores e menos os empresários. Você vai dar um salto de qualidade nas suas opiniões. — Marcia Tiburi (@marciatiburi) April 4, 2023

então luciano huck mostra pra gente a matriz curricular da escola pública que seus filhos estão estudando só p ver uma coisa https://t.co/fSUBjAMGzB — andré (@andreariell) April 3, 2023

Caro @LucianoHuck, não se trata de voltar à estaca zero. Essa jamais seria a proposta de professores, pesquisadores e estudantes. Revogar essa Reforma é parar de impor aos 15 ou 16 anos a área (itinerário formativo) que um adolescente terá que carregar para o resto da vida.… https://t.co/p6gJCUKJgH — Daniel Cara – Educação e Ciência (@DanielCara) April 3, 2023

Prezado, você não é professor, não é educador, não é estudioso da área, não é estudante, não trabalha com ensino e não é líder político. Guarde sua opinião para você, foque no seu programa ruim e deixe de fazer lobby para grupos econômicos privados da educação. — Jones Manoel – YouTube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PE) April 3, 2023

Caro @LucianoHuck , você acha que nós, professores, não queremos uma escola mais atrativa? Você acha que estudantes de escola pública – onde sequer têm professores de todas as disciplinas – têm condições de oferecer todos os itinerários? Essa reforma é um verdadeiro apartheid. — Elika Takimoto (@elikatakimoto) April 3, 2023

Quais serão os interesses do Luciano Huck, que nada sabe sobre Educação, ao tentar defender esse desastroso Novo Ensino Médio? pic.twitter.com/jryuTDitzW — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) April 4, 2023

Luciano Huck defendendo o Novo Ensino Médio? Sua preocupação com a Educação: tempos atrás, ele achava que ser professor era viver de "bico". Aliás, não só achava, como fez comercial disso. pic.twitter.com/e6XrxgJEOM — Rita Machadø (@nesimachado) April 4, 2023

Luciano Huck, que só conhece escola pública quando vai votar porque é obrigatório, e mesmo assim votou errado no Aécio em 2014 e no Bolsonaro 2018, quer dar pitaco sobre o novo ensino médio. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) April 4, 2023

Luciano, acho que você deveria ir cuidar do novo Domingão, que está com difícil implementação e você não conseguiu tornar mais atrativo para os espectadores. Deixe o Ensino Médio para quem sobre o tema. — médico de postinho (@luizpaulor) April 3, 2023