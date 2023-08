Após ser expulsa de instituto, Luísa Mell compartilha desabafo sobre a situação. Detalhes do ocorrido e reações aqui.

Luisa Mell, de 44 anos, desabafou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (14), sobre ter sido expulsa do Instituto Caramelo, que antes levava seu nome. A ativista comentou que foi convocada para uma audiência na qual foi decidida a expulsão dela do cargo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Infelizmente, eu perdi o controle do instituto. É triste demais ter construído tudo e ser jogada no lixo assim”, desabafou Luisa em um texto publicado no Stories do Instagram. A influenciadora ainda disse que conseguiu uma liberação para acompanhar o bezerro que ela resgatou no Pantanal, durante as queimadas na região, e trouxe para o instituto.

“Eu estava com o coração sangrando. Mas confesso que só consigo pensar no Benjamim agora. Vou poder vê-lo, mas nunca posso postar”, explicou Luisa. A famosa afirmou também que a notificação para deixar o posto que ocupava seria uma prova de que a associação fez falsas alegações.

“Provando que o Instituto mentiu quando falou que eu era apenas uma garota propaganda, fui notificada para uma assembleia hoje, onde serei expulsa [do cargo] de sócia e minha mãe também!” afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja também:Serviços do Sine AM afetados pelo apagão nacional serão reagendados.Clique aqui.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST