Madonna chama atenção com cenas picantes em transmissão de show na TV aberta

Madonna fez na noite do sábado (4), seu último show da Turnê ‘The Celebration Tour’, que foi transmitida na Globo, e deixou telespectadores chocados.

O espetáculo contou com muitas cenas picantes, e em comentários nas redes sociais, internautas diziam que a emissora teria que ter avisado sobre a faixa etária de quem poderia ver o show, que contou com momentos sensuais no palco, como troca carícias, beijos em dançarinos e dançarinas, dança no chão e poses ousadas.

As brasileiras Anitta e Pablo Vittar para participarem do show, e em certo momento, Madonna abriu a perna da “Girl from Rio’, para que dançarinos encenassem sexo oral nas duas.

Em outro momento, ela ‘joga’ o bumbum perto do rosto de Vittar e rebola loucamente.

A rainha do pop também prometeu a comunidade LGBTQIAPN+, que fazia grande grande do seu público no local, que lutaria por eles até o fim da sua vida.