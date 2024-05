Madonna receberá mais de R$15 milhões por show na praia de Copacabana

O show celebration tour da estrela pop Madonna, marcado para ocorrer neste sábado (4) na praia de Copacabana, está ganhando atenção tanto pelo seu glamour quanto pelos custos envolvidos. A Bonus Track Entretenimento, empresa responsável pela organização do evento, revelou ao governo do estado que o cachê da cantora ultrapassa R$ 17 milhões. Essa informação foi obtida pela Folha de S.Paulo que teve acesso a uma planilha enviada à Funarj, a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, em março deste ano.

Na planilha, a Bonus Track especifica que o cachê de Madonna é de R$ 17.075.000 milhões, o que, convertido para dólares, equivale a cerca de US$ 3,3 milhões. No entanto, surpreendentemente, o custo do transporte internacional de carga para o evento é ainda mais alto, chegando a R$ 20 milhões, de acordo com o mesmo documento.

Além disso, a produção do show requer uma série de outras despesas significativas. A equipe de Madonna está hospedada no Copacabana Palace, um dos hotéis mais tradicionais do Rio de Janeiro, onde a cantora reservou 90 dos mais de 230 quartos. Os gastos com hospedagem foram estimados em R$ 4,85 milhões, um valor considerável, mas compreensível, visto que a equipe já está no local desde segunda-feira (29). Para facilitar a movimentação da equipe, foi montada uma passarela entre o hotel e o palco, cruzando a avenida Atlântica, ao custo de R$ 195 mil.

Outros custos importantes incluem o palco, orçado em R$ 1,6 milhão, a estrutura de áudio, com custo de R$ 1,5 milhão, a equipe de segurança, por R$ 580 mil, e a divulgação do evento, que chega a R$ 796 mil. Os ensaios da equipe da artista estão sendo realizados tanto dentro quanto fora do hotel, com gastos totais de R$ 877,8 mil para salões, camarins e outros preparativos.

Para viabilizar o evento, o governo do estado repassou à Bonus Track R$ 10 milhões, e a Prefeitura do Rio de Janeiro desembolsou outros R$ 10 milhões. O contrato do estado define essa quantia como um “incentivo financeiro cultural” para viabilizar o show, que também conta com patrocínio do banco Itaú como patrocinador master.

Apesar dos custos astronômicos, a expectativa é de que o evento tenha um impacto econômico significativo na cidade. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, espera-se que o show movimente R$ 293,4 milhões na economia local, com turismo e comércio. A previsão é de um público de cerca de 1,5 milhão de pessoas na praia de Copacabana para assistir ao show de Madonna, um dos eventos mais aguardados do ano no Rio de Janeiro.

Enquanto a cidade se prepara para esse grande acontecimento, há expectativas em torno do desempenho do evento em termos de segurança e organização, já que a multidão esperada é massiva. A aposta é que a grandiosidade do show de Madonna se traduza em benefícios econômicos e culturais para a cidade, destacando a força do Rio de Janeiro como palco para grandes eventos internacionais.

*Com informações da FolhaPress