Mãe de Davi do BBB24 chora após ataques sofridos por brother; assista

A mãe de Davi do BBB24, Rosângela Brito usou as redes sociais para desabafar sobre os últimos acontecimentos com o filho no reality show. Durante a madrugada de hoje (26), Wanessa detonou Davi afirmando que o brother era agressivo.

Através dos stories, do Instagram, Rosângela falou das dificuldades da família. “Eu já estou começando a chorar… Você sabe o que é uma mãe ver seu filho sair pequeno, voltar com pé sujo, passar [fome] o de comer, sentir dores, cansaço, dormir tarde, acordar cedo, pequeno, está ali, às vezes deixar de brincar, de jogar uma bola, para trabalhar? Porque quando eu perdi tudo, eu só tinha meus filhos para me ajudar, e a gente tinha uma frase de que a gente era uma equipe”.

Ela afirmou ainda que não ia se importar com as críticas e pediu orações para o filho. “Então eu não vou me importar que as pessoas falem mal, ou que as pessoas nos critiquem. Eu quero olhar para nossa estrada, o que a gente passou, o que a gente sofreu e quero ver essa porta aberta hoje, de júbilo, de alegria para o meu filho”.

“Deus escreveu nossa história, nosso sofrimento, e hoje ele abre essa porta de sorriso e alegria, então, orem por Davi, para que Davi conquiste esse prêmio. Mas quando você for lá votar em Davi, diga ‘Senhor, eu vou mudar a história desse menino, dessa família’, mude a nossa história, mude!”, disse a mãe do motorista de aplicativo.

Assista:

Mãe de Davi do BBB24 chora após ataques sofridos por brother pic.twitter.com/jBWUiLDwwe — AM POST (@portalampost) January 27, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST