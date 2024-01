Mãe de Gisele Bündchen morre de câncer aos 75 anos

Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, faleceu neste domingo (28), aos 75 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vânia estava hospitalizada, passando por um tratamento contra o câncer.



A mãe da renomada modelo era esposa de Valdir Bündchen, com quem teve mais cinco filhas além de Gisele: Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

O sepultamento ocorrerá na manhã desta segunda-feira (29), em Porto Alegre. Até o momento, a modelo não se pronunciou sobre o falecimento da mãe. Vânia Nonnenmacher exerceu sua atividade profissional por longo tempo no Banco do Brasil e já estava aposentada.

