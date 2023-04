Mãe de Leonardo morre e é sepultada ao lado de Leandro, irmão do cantor

Redação AM POST

Dona Carmem Costa, mãe dos cantores Leandro e Leonardo, morreu e foi sepultada hoje em Goiânia (GO). Ela faleceu ontem aos 85 anos, após sofrer um infarto. A matriarca foi enterrada no mesmo túmulo que Leandro, irmão do cantor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos mostram Leonardo se despedindo da mãe ainda na madrugada, no início da despedida. Pedro Leonardo e Zé Felipe, dois dos filhos do cantor, também estiveram no local. Depois, todos seguiram o cortejo até o enterro.

“Obrigado por tudo, mãe. Descanse em paz. Te amo.”, postou o filho de dona Carmem em uma homenagem feita em sua conta no Instagram, se despedindo com um vídeo em que aparece abraçado a ela.

A morte de Dona Carmem foi confirmada ainda na noite de ontem pela mulher de Leonardo, Poliana, que contou que a sogra morreu em casa, após 45 minutos de tentativas de reanimá-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Leo fez uns exames de sangue e eu estava indo no médico levar os exames com ele. Na hora que a gente estava a caminho do médico, nós fomos surpreendidos por uma ligação da minha cunhada falando que minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos do caminho e viemos até o apartamento dela”, disse ela pelas redes sociais.