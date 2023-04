Mãe do cantor Leonardo, dona Carmem morre vítima de infarto

Redação AM POST*

Faleceu na noite deste sábado (1º), Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo. A informação foi confirmada pela assessoria do artista nas redes sociais.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de dona Carmem Costa, 85 anos, mãe do cantor Leonardo. Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida”, lamentou a equipe de Leonardo.

Também pelas redes sociais, a esposa do cantor, Poliana Rocha, confirmou a morte da sogra. Segundo a nora de dona Carmem, a idosa passou por um processo de reanimação de cerca de 45 minutos.

“Quando a gente estava a caminho do médico [do Leonardo], nós fomos surpreendidos por uma ligação da minha cunhada falando que minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico, viemos até o apartamento dele, e depois de 45 minutos tentando reanima-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, a minha sogra veio a falecer. Estamos aqui, não sabemos onde vai ser o velório.”

Dona Carmem deixa filhos, netos e bisnetos.

Segundo Poliana, a sogra teve um infarto. A esposa do cantor contou que ela e o marido estavam a caminho de um hospital para entregar exames de rotina quando receberam a notícia.