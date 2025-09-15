Magrinha Ellen expõe traições do ex e diz que amantes faziam ‘macumba’ contra ela e tentaram lhe matar

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital de Manaus, Magrinha Ellen, decidiu nesta segunda-feira (15) abrir o jogo sobre os motivos que a levaram a encerrar o relacionamento com o também influenciador Luan Barros. Por meio de uma sequência de stories no Instagram, Ellen apareceu revoltada e afirmou estar sendo vigiada constantemente, recebendo denúncias de que vizinhos enviam fotos e vídeos dela ao ex-companheiro.

Segundo a influenciadora, o fim do relacionamento foi marcado por um acúmulo de traições, episódios de violência emocional e até situações em que ela e os filhos teriam sido alvo de trabalhos espirituais feitos por mulheres com quem Luan se relacionava.

“Não aguento mais”

Ellen relatou que, durante o tempo em que esteve com o influenciador, suportou uma série de situações humilhantes, incluindo a exposição de imagens íntimas. “O Luan mandava era nudes para as putas e rodava a foto dele. É um constrangimento, gente. É muita coisa que eu aguentei. Se eu estou vindo aqui é porque eu não aguento mais. Hoje foi a gota d’água: acordei sendo vigiada na frente da minha casa, estou sendo seguida, ele sai me seguindo”, desabafou.

Macumba e perseguição

Em um dos relatos mais impactantes, Ellen contou que uma das amantes de Luan teria feito “macumba” contra ela e os filhos após o término do caso. “Ele deu um iPhone 13 para uma mulher, e sabe o que ela fez quando ele deixou ela? Fez trabalho de feitiçaria para mim e meus filhos. Eu passei um inferno na minha casa. Quando descobri, entrei em contato com ela e pedi para parar, disse que podia até ficar com o Luan. Ela respondeu que não queria mais ele”, revelou.

Outro episódio relatado foi ainda mais grave: há cerca de um mês, segundo Ellen, uma mulher com quem Luan se envolveu teria ameaçado sua vida. “Ela queria até me matar. Queria meu endereço, estava infernizando minha vida, fazendo ‘casinha’. Para vocês terem ideia, ela foi para a mesma academia que eu só para me prejudicar”, afirmou.

Denúncia na polícia

Ellen explicou que, diante da ameaça, procurou as autoridades. “Quando ela descobriu meu endereço para me matar, fui na polícia. Ele [Luan] foi comigo denunciar”, contou. A situação, segundo a influenciadora, colocou não apenas sua integridade em risco, mas também a segurança da família.

“Agora vê se tem cabimento? A pessoa já está sendo safada de se envolver e ainda bota a família toda em risco”, disse.

Vida após a separação

Apesar das dificuldades, Magrinha Ellen afirmou já ter iniciado um novo relacionamento. Contudo, disse que continua sendo vigiada, inclusive quando tenta viver sua vida pessoal em paz. “Ontem eu fui ali e, quando entrei no motel, o motorista por aplicativo mandou print para ele com número da suíte e tudo que eu estava”, denunciou.

O desabafo público de Ellen gerou forte repercussão entre seus seguidores, que se dividiram entre mensagens de apoio e críticas.

Ellen disse que pretende processar tanto os vizinhos que lhe filmaram quanto o motorista de aplicativo que enviou suas informações para o ex.