Magrinha Ellen perde contas no Instagram e fica impedida de criar novas: “Vamos ter que aprender a viver sem Tigrinho”

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital de Manaus, Magrinha Ellen, surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (29) ao revelar que perdeu de uma só vez três contas do Instagram. Em vídeo publicado no perfil de uma amiga, ela explicou que, além da exclusão das contas, também está impossibilitada de criar um novo perfil devido ao bloqueio de seu endereço de IP.

PUBLICIDADE

“Eu vou resumir para vocês. Minhas três contas do Instagram caíram, eu tentei fazer outra e não consegui. O meu IP está bloqueado. O pessoal pode pensar que é fácil só fazer outro e-mail, mas não é. Deus está na frente, se tiver que voltar vai voltar, se não, está tudo certo também. Vamos botar para funcionar essa carteira de trabalho”, declarou a influenciadora, em tom de resignação.

Leia mais: Influenciadora de Manaus, Magrinha Ellen lamenta morte de amigo e desmente boatos: “não foi assassinado, nem espancado”

PUBLICIDADE

Com milhares de seguidores, Magrinha Ellen costumava compartilhar o dia a dia, parcerias e também conteúdos ligados ao chamado “jogo do tigrinho”, um dos cassinos online mais populares no Brasil. O game, conhecido oficialmente como Fortune Tiger, viralizou nas redes sociais por prometer ganhos fáceis, mas acumula diversas reclamações de usuários que acabaram no prejuízo.

Em tom de brincadeira, a influenciadora comentou sobre a nova fase: “Vamos ter que aprender a viver sem Tigrinho. A blogueira não tem mais Instagram”, disse ela, arrancando reações divididas entre apoio e críticas.

A influenciadora também aproveitou para agradecer o carinho recebido dos fãs.