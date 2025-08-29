A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Magrinha Ellen perde contas no Instagram e fica impedida de criar novas: “Vamos ter que aprender a viver sem Tigrinho”

Influenciadora amazonense revela que perdeu três contas de uma só vez e agora está impossibilitada de criar outra.

Por Natan AMPOST

29/08/2025 às 20:40 - Atualizado em 29/08/2025 às 21:37

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital de Manaus, Magrinha Ellen, surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (29) ao revelar que perdeu de uma só vez três contas do Instagram. Em vídeo publicado no perfil de uma amiga, ela explicou que, além da exclusão das contas, também está impossibilitada de criar um novo perfil devido ao bloqueio de seu endereço de IP.

PUBLICIDADE

Eu vou resumir para vocês. Minhas três contas do Instagram caíram, eu tentei fazer outra e não consegui. O meu IP está bloqueado. O pessoal pode pensar que é fácil só fazer outro e-mail, mas não é. Deus está na frente, se tiver que voltar vai voltar, se não, está tudo certo também. Vamos botar para funcionar essa carteira de trabalho”, declarou a influenciadora, em tom de resignação.

Leia mais: Influenciadora de Manaus, Magrinha Ellen lamenta morte de amigo e desmente boatos: “não foi assassinado, nem espancado”

PUBLICIDADE

Com milhares de seguidores, Magrinha Ellen costumava compartilhar o dia a dia, parcerias e também conteúdos ligados ao chamado “jogo do tigrinho”, um dos cassinos online mais populares no Brasil. O game, conhecido oficialmente como Fortune Tiger, viralizou nas redes sociais por prometer ganhos fáceis, mas acumula diversas reclamações de usuários que acabaram no prejuízo.

Em tom de brincadeira, a influenciadora comentou sobre a nova fase: “Vamos ter que aprender a viver sem Tigrinho. A blogueira não tem mais Instagram”, disse ela, arrancando reações divididas entre apoio e críticas.

A influenciadora também aproveitou para agradecer o carinho recebido dos fãs.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

PM apreende 13 quilos de skunk escondidos em sacos de macaxeira em Coari

Cadela policial sinaliza sacas de macaxeira com 13,9 quilos de maconha.

há 15 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega viaturas modernas e anuncia central do 190 para reforçar segurança em Manacapuru

Festival de Cirandas contará com 160 policiais por dia, viaturas modernas e o novo sistema emergencial 190 implantado no município.

há 49 minutos

Manaus

Sites fraudulentos de venda de pulseiras do #SouManaus 2025 são retirados do ar pela Justiça

Medida judicial protege cidadãos de golpes e assegura que a participação no festival será gratuita e segura.

há 55 minutos

Polícia

Guarda Municipal prende homem suspeito de agressão doméstica em Manaus

Vítima e criança receberam atendimento.

há 2 horas

Política

Deputada Débora Menezes critica medida que obriga pais a vacinarem filhos contra Covid-19 em Manaus

A parlamentar relembrou que em 2023, apresentou um projeto de lei na Aleam que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19.

há 2 horas