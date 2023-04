Maíra Cardi é pedida em casamento por Thiago Nigro após 2 meses de relacionamento

Redação AM POST

Neste sábado, 22, Maíra Cardi revelou que está noiva de Thiago Nigro após dois meses de relacionamento. O Primo Rico, como é conhecido no Youtuber, pediu a ex-bbb em casamento durante o batismo no Rio Jordão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento! Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão! Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você… Eu já estava extremamente exausta, mas algo lá no fundo me dizia: ‘só vai’. Eu ainda não sei tudo o que Deus tem preparado para nós, mas sei como Ele me treinou a vida inteira. Então, estou pronta para viver o resto da vida ao seu lado”, escreveu Maíra Cardi em postagem no Instagram.

Thiago também se declarou à noiva: “Meu maior testemunho a nós e a qualquer pergunta, sempre será o de ficar junto de você até o final da nossa vida. Amo você”.