Maíra Cardi, ex-mulher de Arthur Aguiar inicia romance com ‘Primo Rico’

A empresária Maíra Cardi anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira, (01), o inicio do relacionamento com Thiago Nigro, influenciador financeiro conhecido pelo canal O Primo Rico. A união surge após cinco meses do fim do casamento com Arthur Aguiar pela segunda vez.

Maira fez uma declaração a Thiago nas redes sociais e afirmou que a “admiração foi o ponto de partida” para o relacionamento e disse que eles querem “construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas”.

História com Arthur

Em outubro de 2022, Maira anunciou o fim do casamento com Arthur Aguiar.

Eles se casaram depois de cinco meses de namoro, em dezembro de 2017, e acumularam idas e vindas nos últimos 5 anos. O nascimento da filha do casal aconteceu em outubro de 2018.

A influenciadora anunciou, em maio de 2020, que o casamento tinha acabado com um término amigável, mas depois compartilhou um vídeo falando sobre o relacionamento e as traições do ator.

Eles se reconciliaram em abril de 2021, mas terminaram, novamente, apenas oito dias após anunciar que estavam juntos novamente.

O casal reatou a relação em outubro de 2021, voltaram a morar juntos em dezembro, e seguiram casados até outubro de 2022, quando Maira escreveu nas redes sociais que “era o fim da caminhada juntos”.