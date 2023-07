Manoel Soares se pronunciou a respeito das acusações das quais tem sido vítima desde que deixou a TV Globo. O apresentador rebateu as notícias sobre supostas denúncias do setor de compliance da emissora carioca que alegam assédio e desrespeito por parte do comunicador, o que teria causado sua demissão. Em um comunicado republicado no Instagram nesta terça-feira (4/7), ele atrelou as acusações ao racismo estrutural.

Segundo denúncias feitas ao compliance, diversas funcionárias da empresa reclamavam de grosseria vinda de Manoel Soares nos bastidores da emissora.

Além disso, houve também um relato afirmando que Manoel chegou a andar só de roupão pelos corredores da Globo, o que causou desconforto entre outros trabalhadores.

A Globo afirmou em nota que não comenta questões de compliance para a imprensa, mas que não tolera nenhum tipo de assédio.

Manoel falou através de seu Instagram que irá acionar juridicamente quem publicou as informações, e alega que se trata de uma estratégia racista de desqualificação.

“Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público. É lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo para sustentar absurdos envolvendo meu nome”, disse em nota.

“Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros”, afirma.

Já vi isso muitas vezes, e meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Minha saída em comum acordo reflete nossa trajetória de profissionalismo e especulações. Reafirmo minha gratidão ao grupo. Estou tranquilo sobre a verdade”, garante Manoel.

“Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta. Mentiras como essas não se sustentam, por isso serão combatidas no campo jurídico”, completa o apresentador.

