Manu Gavassi revela nome da filha e faz declaração comovente: “Te amo com toda a minha alma”

Notícias Caiu na Rede – Neste sábado (3), a cantora Manu Gavassi compartilhou com seus seguidores uma declaração emocionada para sua filha, Nara, que completou seu primeiro mês de vida. A bebê é fruto do relacionamento de Manu com o modelo Jullio Reis. Na postagem, Manu descreveu com muita ternura os sentimentos que a maternidade despertou nela.

“Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega”, escreveu a cantora. Ela expressou a felicidade imensa que sente ao ver sua filha acordando todos os dias, mesmo nos momentos desafiadores do puerpério. “Isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério”, disse.

Manu também refletiu sobre as transformações que a maternidade trouxe para sua vida. “Meu corpo passou de casinha pra alimento”, revelou, revelando a conexão profunda com sua filha durante a amamentação. Além disso, ela comentou com carinho sobre a criação de músicas para os momentos que compartilham, como os sorrisinhos da filha, que ela acredita serem mais do que involuntários.

A cantora ainda falou sobre a nova jornada que a maternidade representa, dizendo que, mesmo após um mês, ela sente que ainda tem muito a aprender: “Te pedindo perdão confesso que ainda serei uma mãe recém-nascida por um bom tempo”. Ela finalizou a mensagem com uma declaração intensa de amor: “Te amo com toda a minha alma e com uma força que nem sabia que tinha, filha.”

Com a mensagem, Manu Gavassi encantou seus seguidores e mostrou, mais uma vez, a força e o amor que está vivendo nessa nova fase de sua vida.

