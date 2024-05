Marcos Harter detona Emily Araújo após ela pedir doações ao RS e questiona sobre prêmio do BBB17: “Torrou na putaria?”

O ex-participante do “Big Brother Brasil 17”, Marcos Harter, causou polêmica ao criticar a ex-namorada e vencedora do reality show, Emilly Araújo, nas redes sociais nesta quarta-feira (08). Emilly havia feito um apelo para doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas a resposta de Harter foi considerada por muitos como ofensiva e desrespeitosa.

Em uma publicação no Instagram, Marcos Harter compartilhou um print do pedido de Emilly e escreveu: “Ajude sua família, rapariga! Fizeste o que com o dinheiro que ganhastes há 7 anos? Torrou na putaria?”. A agressividade das palavras utilizadas pelo médico gerou críticas imediatas, com seguidores apontando que o comentário foi inadequado e insensível.

Em outra postagem, também no Instagram, Harter compartilhou um vídeo de Emilly em que ela falava sobre a situação trágica no Rio Grande do Sul, onde a influenciadora perdeu a casa em que cresceu com sua mãe. O ex-BBB debochou da situação com o comentário: “Poxa, pessoal! Vamos ajudar essa coitada. Mãe morreu há quase 10 anos e ela segue se vitimizando”.

No vídeo, Emilly aparece visivelmente emocionada ao explicar a razão de seu apelo por doações: “Eu perdi minha casa, eu perdi a casa que cresci com minha mãe, ela está embaixo d’água. Não dá pra ver, não dá pra saber nem onde era a minha casa”. A influenciadora, que tem uma base significativa de seguidores nas redes sociais, também destacou a preocupação com a segurança de sua família e se colocou à disposição para receber doações para ajudar as vítimas da enchente no estado.