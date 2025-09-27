Maria Solange, a ‘Maria Silva de Manaus’, conta como venceu vício em crack no programa Sem Censura

Notícias de Manaus – Maria Solange Paulino Amorim, mais conhecida como “Marina Silva de Manaus”, compartilhou sua trajetória de dor, perda e superação após mais de uma década de dependência química no programa Sem Censura, da TV Brasil. O testemunho viralizou nas redes sociais.

Ela ficou nacionalmente conhecida em 2020, quando um vídeo em que ela aparece dançando a música Holiday, de Madonna, em um bar da capital amazonense, viralizou nas redes sociais e chegou a ser compartilhado pela própria estrela internacional. O gesto espontâneo, realizado após uma tragédia familiar, marcou o início de uma virada em sua vida.

PUBLICIDADE

Durante a entrevista conduzida pela apresentadora Katy Navarro, a ex-usuária de drogas abriu o coração ao recordar os anos em que esteve submersa no vício. “Com crack cheguei no fundo do poço. Foram onze anos de muito sofrimento, solidão, mas só caiu a ficha depois que perdi meu filho”, disse emocionada. O jovem, de 24 anos, foi assassinado, e a perda se tornou um divisor de águas para que ela buscasse forças e mudasse sua realidade.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

PUBLICIDADE

Em lágrimas, Maria Solange fez um apelo aos pais para que não consumam drogas ou álcool na frente dos filhos. “Eu posso dizer que tenho 70% de culpa por ele também ter se tornado usuário. Ele cresceu me vendo nesse mundo”, desabafou.

Maria disse que é do Ceará mas acabou se envolvendo no consumo de crack em Manaus, onde veio como “mula” do tráfico, o que agravou sua trajetória de vulnerabilidade. Após anos vivendo em situação de rua, conseguiu reconstruir sua história após ficar famosa e conseguir uma clínica de reabilitação. Concluiu o ensino médio pelo programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e agora sonha em ingressar no curso de psicologia.

PUBLICIDADE

https://www.instagram.com/p/DPFSWRsAKQj/

“Eu escolhi a psicologia justamente pela minha história. Quero muito ajudar meus irmãozinhos, pessoas que possam precisar. Meu objetivo é me formar e, quem sabe, construir minha clínica de reabilitação, que é o meu sonho”, afirmou.

PUBLICIDADE

A determinação da “Marina Silva de Manaus” não se limita ao campo acadêmico. Bem-humorada, ela disse ainda sonhar em participar de reality shows como o Big Brother Brasil ou A Fazenda. “Se entrar num reality, eu ganho”, brincou.

A entrevista trouxe à tona um exemplo vivo de superação e resiliência, reforçando a importância de políticas públicas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como de iniciativas que incentivem a reintegração social e a prevenção ao uso de drogas.

A história de Maria Solange, que começou com um vídeo viral ao som de Madonna e se transformou em símbolo de resistência, inspira não apenas os amazonenses, mas todos aqueles que acreditam em segundas chances.