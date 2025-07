“Marina Silva de Manaus” é aprovada em curso de psicologia e busca bolsa de estudos

Notícias Caiu na Rede – Maria Solange Amorim, carinhosamente apelidada de “Marina Silva de Manaus”, foi aprovada no curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. A notícia foi celebrada nas redes sociais pela própria manauara, que agora busca uma bolsa de estudos integral para dar continuidade ao sonho de cursar o ensino superior.

Por meio de uma publicação no Instagram, Maria Solange pediu ajuda aos seguidores para marcar o perfil da instituição (@cruzeirodosul.ead.sp) e aumentar suas chances de ser contemplada com uma bolsa. “Amigos, passei no vestibular pra cursar psicologia. Agora é fazer a matrícula e conseguir a bolsa de estudo integral. Conto com a ajuda de todos vocês”, escreveu.

A conquista vem após uma jornada marcada por superação. Em junho, Solange emocionou os seguidores ao anunciar sua formatura no Ensino Médio, por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Guarulhos (SP). Ela dedicou a vitória ao filho, falecido na época em que um de seus vídeos mais marcantes viralizou.

Conhecida por dançar a música “Holiday”, da cantora Madonna, em um bar de Manaus, Maria Solange teve sua vida transformada quando o vídeo foi compartilhado pela própria rainha do pop, em 2020. A repercussão permitiu que ela buscasse tratamento contra a dependência química, com apoio do projeto Parceiros Brilhantes e internação em uma clínica no interior de São Paulo.

No ano passado, foi convidada para assistir ao show de Madonna no Rio de Janeiro. Hoje, segue determinada a realizar o sonho de se tornar psicóloga.