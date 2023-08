MC Marcinho tem piora e sai da fila de transplante de coração

O funkeiro MC Marcinho, 45, teve piora no estado de saúde nas últimas 24 horas e está com quadro de infecção generalizada, segundo informou sua assessoria de imprensa nesta terça-feira (22). O nome do artista foi retirado da fila de transplantes de órgãos. É que pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão. O artista está internado desde o dia 27 de junho, no Hospital Copa D’or, em Copacabana, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Na internet, familiares e amigos do cantor fizeram um pedido por doação de sangue nas redes sociais. Assim como o apresentador Fausto Silva, MC Marcinho sofre com insuficiência cardíaca, que se caracteriza pela perda da capacidade de bombeamento de sangue do órgão para outras partes do corpo.

Falta de ar, cansaço, acúmulo de líquidos (e consequente inchaço) nas pernas são alguns dos principais sintomas da insuficiência cardíaca, além da falta de capacidade de realizar exercícios ou tarefas que exijam mais esforço físico.

Redação AM POST