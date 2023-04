MC Pipokinha trará show polêmico para Manaus no dia 30 de junho

Redação AM POST

A polêmica MC Pipokinha, conhecida como a “Rainha da Putaria”, finalmente vem à Manaus. A cantora já está com o show marcado para o dia 30 de junho, no Espaço Via Torrres, na Zona Norte de Manaus. Os ingressos já estão à venda pelas organizadoras pela FTZ e Lyon Entreteniment.

O “Baile da Pipokinha” conta ainda com os shows de Yaago Gloss, Forró Ideal, NaPegada, Gabe e Gaulês. A pista custa R$ 60 e o Stage On com open bar de água, cerveja, vodka e refrigerante até às 2h, R$ 190.

A cantora, que tem acumulado mais de três milhões de seguidores, sempre viraliza por conta de seus shows. Ela já trocou carícias com uma fã no palco, realizou sexo oral nela e também recebeu.

Em outra apresentação, uma fã desmaiou após levar um chute do dançarino. Pipokinha também quase teve a calcinha arrancada quando decidiu ir para a plateia e sofreu assédio.