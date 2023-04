Menino com câncer raro ganha autorização de juiz para assistir show do Kiss

Redação AM POST

Nessa quinta-feira, 20, Vitor de Paula Veloso, de 5 anos, assistiu ao show do Kiss no Mineirão e conheceu os integrantes da banda após autorização de um juiz de Belo Horizonte, Minas Gerais. As músicas do grupo norte-americano ajudaram o menino a enfrentar o tratamento contra um câncer raro no sistema linfático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os pais do menino pediram autorização à Vara da Infância e da Juventude para levá-lo ao evento porque este tinha classificação etária de 10 anos. Na decisão, o juiz citou: “O poder transformador da arte não tem fronteiras, não tem limites. Vitor tem o coração que pulsa como uma banda de rock”.

Acompanhado dos pais e vestido como os integrantes da banda, o menino foi ao show do grupo em Belo Horizonte. Na ocasião, ele foi convidado para conhecer os músicos nos bastidores.