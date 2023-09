Mingau abriu os olhos, mas ainda não há sinal de consciência ou interação, diz hospital

Na última quarta-feira, 20 de setembro, Rinaldo Amaral, mais conhecido como Mingau, o baixista da banda Ultraje a Rigor, apresentou um sinal de abertura dos olhos, mas não há indicações de consciência, de acordo com informações do Hospital São Luiz do Itaim. Mingau continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está passando pelo processo de retirada da ventilação mecânica.

O músico foi baleado na cabeça no início deste mês em Paraty, no Rio de Janeiro. A sedação de Mingau foi completamente retirada no domingo, 17 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O boletim médico emitido pelo hospital afirma: “O paciente Rinaldo Amaral (‘Mingau’) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de ‘desmame’ da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável.”

A situação de Mingau é delicada, e amigos, familiares e fãs continuam torcendo por sua recuperação.