Mingau passa por traqueostomia após hospital diminuir sedação, informa boletim

Mingau passou pelo procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula) nessa segunda-feira, 11. De acordo com boletim médico, divulgado na manhã desta terça-feira, 12, Rinaldo Amaral o estado de saúde do músico é estável.

O baixista da banda Ultraje a Rigor segue sob ventilação mecânica e seu estado de saúde continua estável.

Confira o boletim na íntegra:

“O Hospital São Luiz do Itaim informa que o paciente Rinaldo Amaral segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Na tarde desta segunda-feira. 11, foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado 9, a equipe vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável”.

O que se sabe sobre o caso de Mingau

O baixista foi atingido na cabeça na madrugada de domingo, 3, em Paraty, na região da Costa Verde no estado do Rio de Janeiro. Naquele dia, ele passou por uma cirurgia intracraniana de emergência. Os médicos que estão acompanhando o caso informaram em uma entrevista coletiva realizada na última terça-feira, 5, que a bala entrou no lado esquerda do cérebro do músico e atravessou o crânio.

Na ocasião, os profissionais evitaram dar prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e afirmaram que Mingau passa por tratamento visando evitar complicações. Segundo eles, ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação.

Na última segunda-feira, 4, a polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo. “É compatível com o calibre de um projétil e três estojos que encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados”, disse Marcelo ao Brasil Urgente.

Com ele, foi apreendida uma arma do mesmo calibre da bala que atingiu a cabeça da vítima. Na quarta-feira, a Justiça do Rio emitiu mandados de prisão temporária para os outros três suspeitos de envolvimento no ataque ao músico, porém eles ainda estão foragidos.

Estadão Conteúdo